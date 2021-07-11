وزيرة الدفاع اللبنانية تبحث ترتيبات المؤتمر الدولى لدعم البلاد فى 20 يوليو

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بحثت زينة عكر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، التحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر الدولي الثالث لدعم لبنان، في 20 يوليو الجاري، مع منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان، والقائم بالأعمال في السفارة الفرنسية جان فرانسوا.

جاء ذلك خلال لقائهم، اليوم، بحضور وزيري الاقتصاد والتجارة والطاقة والمياه بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية راوول نعمة وريمون غجر.

كما تطرق اللقاء إلى الأزمة الاقتصادية والمعيشية في لبنان، حيث تتواصل معاناة اللبنانيين في ظل النقص الحاد في الكهرباء والوقود وعدد من السلع الأساسية والأدوية وألبان الأطفال وسط غياب رؤية للحل.