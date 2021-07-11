هلال الحج يزين السماء اليوم ويشاهد بسهولة بالعين المجردة

كتب محمود راغب

يرصد هلال قمر الحج بسماء مصر و الوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الأحد 01 ذي الحجة 1442 الموافق 11 يوليو 2021، بعد حوالي 45 دقيقة أو أقل، حيث سيشاهد بسهولة بالعين المجردة يزين الأفق الغربي في حال كانت السماء صافية والأفق خال من العوائق.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة، أن القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وأصبح مرتفعا في السماء مقارنة بالليلة الماضية ويبعد بضع درجات عن الزهرة والمريخ، وخلال بضعة ليالي سيلاحظ أن الجانب الغير مضاء من سطح القمر مضاء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

والقمر وصل منزلة الاقتران صبيحة يوم السبت 30 ذي القعدة 1442 الموافق 10 يوليو 2021 عند الساعة (01:46 صباحاً بتوقيت جرينتش) منهياً بذلك دورة اقترانيه حول الأرض ومبتدئا دورة اقترانيه جديدة.

يوماً بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر تزداد إضاءاته ويرتفع عالياً في السماء عند غروب الشمس وسيبقى فترة أطول بعد بداية الليل وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس وسيعمل الجانب المضيء من القمر كسهم في السماء مشيرا نحو لأسفل إلى النجم قلب الاسد وكوكب الزهرة.

يرجع السبب في رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة لدوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب اثناء دورانه حول الأرض.

لذلك بمراقبة القمر خلال الليالي والأسابيع المقبلة سيكون دليلا لتحديد مواقع الكواكب والنجوم البراقة في سماء الليل ، وأينما كنتم اجعلوا هذه الأمسية الصيفية عائلية بمشاركة الأطفال ليرصدوا معكم بعيونهم الصغيرة هلال القمر الصغير في غسق المساء.