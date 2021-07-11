ورافق النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، عضوا المجلس مالك عقار والهادي إدريس، وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، والأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي يوسف، وعدد من الوزراء وممثلي قوى "الحرية والتغيير".

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أصدر مرسوما دستوريا، منح بموجبه الحكم الذاتي، لولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وذلك تنفيذا لاتفاق جوبا لسلام السودان، الموقع في الثالث من أكتوبر الماضي.