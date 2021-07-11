مدبولى يتابع جهود لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء خلال يونيو الماضى

كتبت هند مختار

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، خلال شهر يونيو الماضي، وذلك من خلال تقرير أعده الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة .

وثمن رئيس الوزراء المجهودات التي تبذلها اللجنة الطبية خلال الفترة الماضية، وايلاء اهتمام بالغ بالاستجابة للاستغاثات الطبية التي ترد إليها على الفور، مع تقديم سبل الرعاية الصحية اللازمة للحالات الحرجة، فضلاً عن توفير الأدوية.

وقال الدكتور حسام المصري، بحسب ما جاء في التقرير، إن اللجنة الطبية بمجلس الوزراء نجحت خلال شهر مايو الماضي في الرصد والاستجابة لـ 622 حالة بالصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، ومكتب خدمة المواطنين، كما تمكنت اللجنة من استصدار 138 قرار علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف التقرير أن اللجنة نجحت في إنهاء اجراءات 262 عملية جراحية، وإصدار 14 قراراً خاصاً بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، وتم إنهاء الإجراءات الطبية الخاصة بـ 63 حالة من مرضى الأورام وعمليات "الجامانايف"، فضلا عن تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 46 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتابع الدكتور حسام المصري، خلال التقرير: تم توفير الأدوية المطلوبة لإجمالي 81 استغاثة تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، كما تم رصد 7 منشورات كاذبة على صفحات التواصل الاجتماعي ، وتم التعامل معها قانونياً.