اليوم السابع
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محافظة الجيزة تضبط 12 توك توك ببولاق الدكرور وترفع 46 حالة إشغال للمحال

الأحد، 11 يوليه 2021 09:49 م
محافظة الجيزة تضبط 12 توك توك ببولاق الدكرور وترفع 46 حالة إشغال للمحال توك توك - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميداني الدوري والمتابعة في تنفيذ حملات رفع الإشغالات وازاله كل ما يعيق ويتعدى على الطريق العام .

 

وفى ذلك الأطار قام حى بولاق الدكرور بضبط والتحفظ على 2 تروسيكل ، 12 توكتوك ، سيارة تسير عكس الاتجاه وتعيق جركة المارة والسيارات وذلك خلال حملات تم شنها اليوم بمتابعه من عبد الله نور رئيس حى بولاق الدكرور.

 

 كما قام مركز الواحات البحريه بشن حملة اشغالات مكبرة واسفرت عن ضبط 37 حالة اشغال وتعدي علي نهر الطريق العام شملت كراسى وترابيزات وخزانات مياه وخراطيم مياه كما تم تحصيل 9 حالات غرامات فورية وتم ايداع جميع المضبوطات بمخازن المركز واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بمتابعة من الدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات البحرية .

 


محافظة الجيزة

بولاق الدكرور

الاشغالات

التوك توك

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