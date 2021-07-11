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ليبيا تغلق المقاهى وصالات الأفراح ومنع النقل الجماعى أسبوعين بسبب كورونا

الأحد، 11 يوليه 2021 02:40 م
ليبيا تغلق المقاهى وصالات الأفراح ومنع النقل الجماعى أسبوعين بسبب كورونا رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة
كتب أحمد جمعة

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قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، إغلاق المقاهى وصالات المناسبات الاجتماعية لمدة أسبوعين ومنع إقامة المآتم والأفراح واستخدام وسائل النقل الجماعى للحد من تفشى فيروس كورونا على أن يسمح للمطاعم بالعمل بنظام خدمة التوصيل فقط.

 

كانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، قد أعلنت الخميس الماضى، تعليق الدراسة موقتا بالجامعات الليبية إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك، مطالبة جميع العاملين فى القطاع بضرورة اتباع متطلبات السلامة فيما يتعلق بمكافحة جائحة كورونا.

 

وقالت الوزارة الليبية أن هذا الإجراء يأتى حفاظا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بمؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك بعد ملاحظة ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد «بشكل كبير فى كل مناطق ليبيا» من خلال النشرة اليومية للمركز الوطنى لمكافحة الأمراض بشأن الجائحة.

 

وأكدت وزارة التعليم العالى فى حكومة الليبية أنها تتابع بقلق التقارير الصادرة عن المركز الوطنى لمكافحة الأمراض ووزارة الصحة بشأن الوضع الوبائى فى البلاد.


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