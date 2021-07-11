شهد مقر منظمة المرأة العربية بالقاهرة اليوم الأحد، مراسم انتقال رئاسة المجلس الأعلى للمنظمة من الجمهورية اللبنانية إلى دولة ليبيا، والتى تستمر لمدة عامين (2021-2023).
جاء ذلك في احتفالية بالمنظمة بحضور وفد ليبى رفيع المستوى برئاسة حورية خليفة الطرمال، وزيرة الدولة لشئون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية، وعضوة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية لمقر المنظمة.
شهد مراسم الاحتفال السفير صالح الشماخى، المندوب المكلف لدولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية، والسفير الدكتور أحمد نايف رشيد الدليمي، المندوب الدائم لجمهورية العراق لدى جامعة الدول العربية، والمستشارة رحاب أبو زيد القائمة بالأعمال بسفارة لبنان بالقاهرة.
جدير بالذكر أن رئاسة المجلس الأعلى للمنظمة تنتقل بالتناوب بين الدول الأعضاء وفق الترتيب الأبجدى المُعتمد بجامعة الدول العربية وتكون مدة الرئاسة للمجلس الأعلى عامين، ويتكون من السيدات الأول للدول الأعضاء بالمنظمة أو من ينوب عنهن.
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