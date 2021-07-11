كيف تحصل على "تصريح العمل" خلال دقائق من وزارة الداخلية

كتب محمود عبد الراضي

في ظل بوابة "مصر الرقمية" يستطيع المواطن الحصول على كافة خدماته بسهولة ويسر، حيث توفر وزارة الداخلية خدمة عاجلة لاستخراج تصريح العمل للمواطنين فى نفس يوم تقديم الطلب، بالإضافة إلى إمكانية قيام المواطن الموجود خارج البلاد بالتقدم للقنصليات المصرية لتجديد تصريح العمل.

يأتى هذا فى ضوء سعى وزارة الداخلية بإشراف اللواء محمود توفيق، نحو ارتياد آفاق تحديث وتطوير كافة جهات الوزارة لتحقيق مستهدفات الرسالة الأمنية وتدعيم ركائز الأمن، حرصاً على تقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية للمواطنين فى سهولة ويسر وبجودة وإتقان.

وأكدت وزارة الداخلية أن ذلك جاء فى إطار استراتيجية ترتكز فى أحد محاورها على تنمية وتطوير مقومات الأداء الأمنى الفعال، من خلال استكمال الإمكانيات المادية والتقنية الحديثة ومواصلة أعمال التحديث والتطوير لكافة الخدمات، وإنفاذاً للخطط الطموحة للوزارة والتى تستهدف استحداث وتطوير المنشآت الشرطية بمختلف محافظات الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصرى متطور يتواكب مع الطفرة الحضارية التى تشهدها البلاد.