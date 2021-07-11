كل ما تريد معرفته عن أسعار الأضاحى قبل العيد

كتب أحمد حمادة

أيام قليلة ويحتفل العالم الإسلامى بعيد الأضحى المبارك ولذلك بدأت محلات الجزارة وتجار المواشى فى عرض إنتاجهم من الأضحى فى الشوادر والمحلات.

هل ارتفعت أسعار الأضاحى عن العام الماضي؟

أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الأضاحي شهدت ارتفاعا يصل إلى 5.جنيهات فى سعر الكيلو لجميع أنواع الأضاحى عن العام الماضي.

ما هى انواع الأضاحى المنتشرة بالسوق المصري؟

يعتبر الضأن اكثر أنواع الأضاحي انتشارا واقبالا من المصريين خلال عيد الأضحى ويتقسم الضأن إلى صنفين الخراف والمعاز، ثم تأتى العجول بنوعيها بين جاموسى وبقرى، واخيرا الجمال.

ما هو سعر الكيلو القائم أو الحى العجول الجاموسى؟

تراوح سعر الكيلو العجول الجاموسى بين 52-54 جنيها، ومتوسط الوزن 350-750 كجم

كم سعر الكيلو العجول البقري؟

يتراوح سعر الكيلو بين 57-60 جنيها، متوسط الوزن 280- 750 كجم

وكم أسعار الخرفان؟

يتراوح بين 63 - 65 جنيها للكيلو، ومتوسط وزن الواحد 40 - 75 كجم

وماذا عن أسعار المعاز أو الجديان؟

يتراوح سعر الكيلو بين 68 - 70 جنيها للكيلو، ومتوسط وزن بين 30-50 كجم.