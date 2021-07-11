فريق جامعة بنى سويف يحصد لقب كأس الدكتور منصور حسن .. فيديو وصور

بنى سويف هانى فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل الصالة المغطاة باستاد بنى سويف الرياضى لتغطية نهائى بطولة المصالح الحكومية لكرة القدم " كأس الدكتور منصور حسن".

وأعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأحد، حصول فريق الجامعة على لقب بطولة المصالح الحكومية لكرة القدم " كأس الدكتور منصور حسن" وصعوده لبطولة الجمهورية، وذلك بعد تغلبه على نظيرة فريق مديرية التربية والتعليم خلال ضربات الترجيح بهدف نظيف.

وحضر المباراة النهائية ومراسم التتويج، الكاتب الصحفى عمر الأيوبى مدير تحرير قطاع الرياضة، والكابتن وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، والدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ والكابتن محمد فاروق مدير عام رعاية الشباب، والكابتن تونى عثمان الحكم الدولى السابق، ونخبة من الحكام الدوليين تضم الكابتن محمد معروف والكابتن سمير عثمان والكابتن فهيم عمر والكابتن أيمن بدره والكابتن أيمن دجيش، وكوكبة من الإعلاميين الرياضيين من داخل وخارج المحافظة، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة .

وأكد الدكتور منصور حسن، حرص الجامعة على تنظيم أنشطة رياضية متنوعة لخلق روح المنافسة بين العاملين بالمصالح الحكومية المختلفة، بهدف تعزيز مكانة الرياضية بين جموع العاملين والتى تنعكس إيجابيا على تحسين قدرتهم البدنية وتساهم فى تحسين النشاط الذهنى ورفع مستوى التركيز، بالإضافة إلى أنها تعمل على التقليل من التوتر وطرد الأفكار السلبية و تنمية مواهبهم واستثمار طاقاتهم بما يعود بالنفع على منظومة العمل.

جدير بالذكر، أنه قام الدكتور منصور حسن بتكريم الفرق الثلاثة الأولى بالمسابقة وتسليم فريق الجامعة كأس البطولة.



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