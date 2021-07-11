اليوم السابع
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طلاب القسم الأدبى بالثانوية الأزهرية يؤدون اليوم امتحان مادة الإنجليزى

الأحد، 11 يوليه 2021 03:00 ص
طلاب القسم الأدبى بالثانوية الأزهرية يؤدون اليوم امتحان مادة الإنجليزى امتحانات الثانوية الأزهرية - أرشيفية
كتب لؤى على

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يؤدى طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية اليوم الأحد، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى والتى يؤديها نحو 113 ألفا و473 طالبا وطالبة، فى 609 لجان.
 
و تقرر أن يؤدى طلاب القسم العلمى امتحاناتهم في يوم والقسم الأدبى في يوم آخر، وذلك منعاً للتكدس تطبيقاً للإجراءات الاحترازية، وتبدأ الساعة 9 صباحا وتنتهى فى الثانية عشر.
 
وانتهى قطاع المعاهد من تطعيم كافة العاملين بالامتحانات من مراقبين وملاحظين ومصححين وعمال وإداريين بلقاح فيروس كورونا المستجد، كما تم الآن تطعيم القوافل التفتيشية من مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد، للتفتيش على لجان الامتحانات، كما تم تشكيل غرف عمليات وخصصت أرقام واتساب لتلقي شكاوى امتحانات الثانوية الأزهرية،  01002077995 مكتب وكيل الأزهر، 01223343001 مكتب رئيس قطاع المعاهد.
 
 
ومن المقرر أن تنتهى امتحانات الثانوية الأزهرية، يوم 1 أغسطس ،على أن تنعقد امتحانات الدور الثاني للشهادات (الثانوية، العلوم الإسلامية، إعدادية وثانوية البعوث) يوم السبت 4 سبتمبر 2021 وتنتهي يوم الاثنين 13 سبتمبر 2021، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية الأزهرية 113 ألفا و473 طالبا وطالبة، منهم 63 ألفا و765 طلاب، 49 ألفا و708 طالبات، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبى 74 ألفا 754 طالبا وطالبة مقسمين 42 ألفا 730 طالبا، 32 ألفا و24 طالبة، كما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى 38 ألفا 719 طالبا وطالبة، مقسمين 21 ألفا و35 طالبا، و17 ألفا 784 طالبة.

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