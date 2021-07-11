اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 يوليه 2021 08:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

طقس الخليج.. أمطار ورياح فى السعودية و حار فى الإمارات والكويت

الأحد، 11 يوليه 2021 08:00 ص
طقس الخليج.. أمطار ورياح فى السعودية و حار فى الإمارات والكويت درجات الحرارة
كتب: أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتباين درجات الحرارة فى منطقى الخليج، حيث تشهد السعودية أمطار رعدية ورياح، وفى الامارات حار ومغبر احيانا وعائم احيانا، وفى الكويت شديد الحرارة.

السعودية:

يتوقع المركز الوطنى للارصاد السعودى هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق (نجران، عسير والباحة) كما تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة والاجزاء الغربية من الرياض. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية الغربية، وذلك يشمل المحافظات الساحلية والطرق السريعة على طول ساحل البحر الأحمر. كما يستمر الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

 

الامارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتى أن يكون الطقس اليوم الأحد حارا ومغبرا أحياناً نهاراً وغائما جزئياً شرقاً وجنوباً بعد الظهر، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ورطب ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

وتكون الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون موج البحر في الخليج العربي خفيفا فيما يحدث المد الأول عند 15:52 والمد الثاني عند 01:26 والجزر الأول عند الساعة 08:42 والجزر الثاني عند الساعة 18:57.

أما موج بحر عمان فيكون كذلك خفيفا فيما يحدث المد الأول عند 11:15 الثاني عند الساعة 22:12 والجزر الأول عند الساعة 17:03 والجزر الثاني عند الساعة 05:00.

 

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس اليوم الاحد شديد الحرارة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة .

وفى المساء يكون حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 30 كم/ساعة .

 

 


طقس الخليج

درجات الحرارة

طقس الكويت

طقس السعودية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة