طبيب الغلابة بالمنوفية يكشف على غير القادرين ويعطيهم العلاج مجانا من 36 عاما.. فيديو

المنوفية - محمد فتحى

قدم اليوم السابع، بثا مباشرا مع الدكتور خالد المرغنى طبيب الغلابة بمحافظة المنوفية، والذى يوقع الكشف على غير القادرين مجانا، والقادرين بمبلغ 10جنيهات.

وقال الدكتور خالد المرغنى طبيب الغلابة، إنه تخرج فى كلية الطب جامعة الأزهر منذ ما يقرب من 36 عاما وبدأ عمله بمحافظة كفر الشيخ وعقب مرور عامين على تعيينه انتقل إلى مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، للعمل كطبيب ممارس عام .

وأضاف الدكتور خالد المرغنى طبيب الغلابة: قررت تنفيذ وصية والدى لى وهى الرحمة بالمواطنين ومراعاة البسطاء والكشف عليهم مجانا، وبالفعل قمت بتوقيع الكشف على المواطنين وأول كشف كان بمبلغ نصف جنيه حتى وصل الكشف إلى 10 جنيهات الآن للقادرين .

وأكد الدكتور خالد المرغنى طبيب الغلابة، أن كل ما يشغلنى هو رحمة المواطنين والكشف على الفقراء والبسطاء مجانا وصرف العلاج لهم مجانا وإجراء التحاليل لهم مجانا أيضا.

وأشار الدكتور خالد المرغنى، إلى أننى منذ عملى بمحافظة المنوفية، اخترت قرية طنبدى للعمل بها على الرغم من أن مسقط رأسى قرية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وذلك حبا فى تلك القرية وأذهب يوميا من مدينة شبين الكوم للعمل فى العيادة بالقرية .

وأضاف الدكتور خالد المرغنى، أنه يحب أن يلقبه المواطنين بطبيب العائلة وليس طبيب الغلابة لأنه فرد من تلك العائلات بقرية طنبدى والقرى المجاورة.