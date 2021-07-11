ضبط طفل دهس سيدة بالتوك توك.. والنيابة تأمر بحبسه 4 أيام بالغربية

الغربية مصطفى عادل

تمكن ضباط مباحث كفر الزيات، من ضبط طفل يبلغ من العمر 16 عاما بعد دهسه ربة منزل أثناء قيادته توك توك والسير به عكس الاتجاه، وتم نقل المجني عليها للمستشفى لتلقي العلاج، وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من العميد تامر طنطاوي مأمور مركز كفر الزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول "س.ع" 35 سنة ربة منزل للمستشفى مصابة بكسور وجروح متفرقة.

وتبين من الفحص أثناء سيرها بالشارع دهسها توك توك يقوده طفل يسير عكس الاتجاه، تم ضبط المتهم واعترف بارتكابه الواقعة.

وباشر محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفر الزيات التحقيق في الواقعة وقرر حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.