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صيانة وتشغيل الأعمال الإلكترونية بالمسجد الحرام استعدادا لموسم الحج.. صور

الأحد، 11 يوليه 2021 11:41 ص
صيانة وتشغيل الأعمال الإلكترونية بالمسجد الحرام استعدادا لموسم الحج.. صور صيانة الاجهزة الصوتية
كتب محمد شعلان

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أجرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عملية صيانة وتشغيل لجميع الأعمال الإلكترونية بمختلف أنواعها في المسجد الحرام، وذلك استعداداً لموسم حج هذا العام، وتمت الصيانة اللازمة للأجهزة الصوتية وأنظمة الساعات المركزية وأنظمة إنذار الحريق وأنظمة التحكم والمراقبة، وكذلك نظام السنترال، إضافة إلى نظام المراقبة التلفزيونية، ونشر الحساب الرسمي لرئاسة الحرمين على "تويتر"، صور من عملية صيانة الأعمال الإلكترونية بالحرم المكي.

جانب من عملية الصيانة
جانب من عملية الصيانة

 

وقال محسن بن عبد المحسن السلمي، المدير العام للتشغيل والصيانة: "تم صيانة وتشغيل جميع مكونات نظام الصوت من مايكروفونات، وأجهزة توزيع، وأجهزة معالجة، وأجهزة نقل وتحويل الإشارة الصوتية والمكبرات والسماعات وغيرها، وتم صيانة جميع مكونات نظام الساعات المركزية مثل الكمبيوتر وأجهزة التوزيع وجميع المكونات الداخلية للساعات الرئيسية والساعات الفرعية".

صيانة الاجهزة الصوتية
صيانة الاجهزة الصوتية

 

متابعة رئاسة الحرمين
متابعة رئاسة الحرمين

 

وأشار السلمي، إلى أنه تم عمل صيانة وتشغيل لجميع مكونات نظام إنذار الحريق من حساسات حريق وأجهزة النداء اليدوي والأجراس واللوحات الرئيسية والفرعية وغيرها، وصيانة وتشغيل جميع مكونات الأنظمة الخاصة بالتحكم والمراقبة مثل الكمبيوترات والحساسات بمختلف أنواعها وأجهزة التحكم واللوحات الخاصة بالنظام والموزعة في مختلف مواقع المسجد الحرام.

صيانة المعدات الصوتية
صيانة المعدات الصوتية

 

وتابع: "كذلك تم التأكد من نظام وحدات عدم انقطاع التيار الكهربائيي، حيث تم صيانة الوحدات بشكل كامل وفحص البرامج الخاصة بها والتأكد من سلامة جميع مكوناتها الداخلية وتغيير جميع البطاريات التالفة إن وجد، ويتم عمل الاختبارات الضرورية لها".

وأضاف السلمي: تم فحص نظام السنترال لكامل الشبكة والتأكد من سلامة جميع الخطوط الداخلية والخارجية وفحص وصيانة جميع أجهزة الهاتف الخاصة بالنظام، كما تم صيانة وتشغيل جميع الكاميرات سواء كانت كاميرات متحركة أو ثابتة والتأكد من سلامة أجهزة التسجيل والشاشات الخاصة بالنظام.


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