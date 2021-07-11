سوريا تضاعف أسعار الخبز والمازوت بعد زيادة رواتب المدنيين والعسكريين

كتب أحمد جمعة

أكدت وسائل إعلام سورية، الأحد، بدء العمل بسعر جديد للخبر والمازوت فى البلاد بعد رفع ثمنها مرة جديدة، وذلك فى ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تعيشها البلاد منذ سنوات.

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية، مساء السبت، أنها عدّلت سعر لتر المازوت ليصبح 500 ليرة سورية، بعدما كان محددًا بـ180 ليرة لمعظم القطاعات و135 ليرة للأفران، أى بزيادة تجاوزت 170%؛ كما ضاعفت الوزارة سعر ربطة الخبز ليصبح 200 ليرة سورية، مقارنة بـ 100 ليرة سابقًا.

وهذه ليست المرة الأولى التى ترفع فيها الحكومة السورية سعر المازوت أو الخبز فى بلد يشهد منذ عام 2011 حربًا وأزمة اقتصادية فاقمها مؤخرًا الانهيار الاقتصادى فى لبنان.

وخلال سنوات الحرب، رفعت الحكومة السورية مرات عدة أسعار مواد أساسية، أبرزها الوقود كان آخرها الأسبوع الماضى، حين رفعت سعر البنزين غير المدعوم بنسبة 25%، بعدما كانت رفعت فى مارس سعر البنزين المدعوم وغير المدعوم بأكثر من 50%.

وغداة إعلان رفع أسعار الخبز والمازوت، أصدر الرئيس السورى بشار الأسد قرارًا يقضى بزيادة رواتب العاملين المدنيين والعسكرين فى الدولة بنسبة 50%، ورفع "الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص" ليصبح 71,515 ليرة سورية مقارنة بـ47 ألف ليرة فى السابق.

كما أصدر الرئيس السورى بشار الأسد مرسومًا يقضى بزيادة الرواتب التقاعدية بنسبة 40%.