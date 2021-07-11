سقوط جزء من سور محطة قطار يتسبب فى إصابة ربة منزل وطفليها بالخانكة

القليوبية_ إبراهيم سالم

شهدت مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، سقوط جزء من سور محطة قطار 23 يوليو، أثناء رفع تراكمات القمامة بواسطة لودر مجلس المدينة، ما تسبب في إصابة ربة منزل وطفليها، وتم نقل المصابين للمستشفى بمعرفة الأهالى، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز الخانكة يفيد بتلقيه بلاغا من طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة، بسقوط سور محطة قطار 23 يوليو بدائرة المركز أثناء قيام سائق بالمدينة برفع القمامة بلودر المجلس بجوار سور المحطة أدى إلى سقوط جزئي من السور الخاص بالسكة الحديد.

وتصادف أثناء رفع القمامة عبور سيدة وطفليها 6 سنوات و9 سنوات الطريق وسقط عليهم جزء من السور مما أسفر عن إصابتهم وتم نقلهم للمستشفى.