اليوم السابع
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سفارة مصر في بلجراد تشارك في مهرجان الفن الأفريقي في ختام الاحتفال بأنشطة يوم أفريقيا

الأحد، 11 يوليه 2021 08:08 م
سفارة مصر في بلجراد تشارك في مهرجان الفن الأفريقي في ختام الاحتفال بأنشطة يوم أفريقيا سفارة مصر في بلجراد تشارك في مهرجان الفن الأفريقي في ختام الاحتفال بأنشطة يوم أفريقيا
كتب أحمد جمعة

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صرح سفير مصر في بلجراد "عمرو الجويلى"، بأن الاحتفال بيوم أفريقيا في صربيا امتد على مدار أكثر من شهر متمثلاً في أنشطة متعددة على الصعيدين الثقافي والإعلامي، مشيراً إلى تخصيص مصلحة البريد الصربية لطابع يحيى فن "الخيامية" في مصر كأحد أبرز الفنون التقليدية في القارة، مبرزاً في رسالة مرئية تم بثها على مواقع التواصل الاجتماعى، أن أول سفارة لصربيا في أفريقيا والعالم العربى كانت في القاهرة.

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وأضاف سفير مصر في بلجراد، أن السفارة شاركت كذلك بجناح للمنتجات التقليدية والمأكولات في مهرجان "دوربار" الأفريقي، الذي يُعتبر الحدث الأكبر في شرق وجنوب أوروبا المخصص للاحتفال بالصداقة مع القارة الأفريقية.

 

كما القى "الجويلى" كلمة في مؤتمر "الفن الأفريقي المعاصر في عصر الجائحة" أبرز فيها نجاح مصر في استمرار النشاط الثقافي رغم التحديات التي تفرضها الإجراءات الاحترازية، بما يعكسه افتتاح عدد كبير من المتاحف فى مدن الغردقة وشرم الشيخ وكفر الشيخ، إضافةً إلى المتحف القومى للحضارة المصرية.

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ونوه كذلك إلى التجربة الرائدة لوزارة الثقافة في رقمنة العديد من الأنشطة لتصبح متاحة إلى دائرة أوسع من الجمهور باستخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

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واختتم سفير مصر لدى صربيا تصريحاته بالإشارة إلى أن الاحتفال بيوم أفريقيا في بلجراد تضمن أيضاً جانباً أكاديمياً من خلال بحث أطر التعاون بين كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، كمركز تميز يحتذى به في البحوث، يمكن أن تقتدى به جامعة بلجراد في إطار برنامج متعدد التخصصات يستفيد منه الطلبة بالجامعة.

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السفير المصرى لدى بلجراد

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