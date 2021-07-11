اليوم السابع
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سعر الحديد اليوم الأحد.. الطن بين 14200- 14600جنيه للطن

الأحد، 11 يوليه 2021 10:17 ص
سعر الحديد اليوم الأحد.. الطن بين 14200- 14600جنيه للطن الحديد
كتب أحمد حمادة

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مع اقتراب عيد الأضحى المبارك شهد سوق مواد البناء اليوم الأحد 11-7-2021 استقرارا فى الأسعار لجميع الخامات وحسب ما أكدته الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية.
 
وبحسب الأسعار المعلنة في المصانع المصرية سجلت أسعار الحديد "التسليح" 14200- 14600جنيه سعر المصنع، مضاف إليها 14% ضريبة قيمة مضافة، بينما يتراوح سعر المستهلك بين 14300-14700جنيه للطن.
 
وبالنسبة لأسعار الأسمنت بجميع أنواعه فسجلت، "البورتلاندي" 750-850 جنيها للطن سعر المصنع، ويتراوح السعر للمستهلك بين 800-910 جنيهات للطن، سعر، تراوح الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها للطن، وسعر الأسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 600-650 جنيها للطن. 
 
وتراوحت أسعار الرمل بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف ططوب، وتراوح سعر الجبس بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و600-700 جنيه للطن سعر المستهلك.

اسعار الحديد

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