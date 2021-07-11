روشتة وزارة الزراعة قبل شراء أضحية العيد.. 12 نصيحة يجب مراعاتها

كتبت أسماء نصار

قدمت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، ممثلة في مركز المعلومات الصوتية والمرئية والمكتب الاعلامي للوزارة، روشتة للمواطنين تشمل 12 نصيحة يجب مراعاتها قبل شراء اضحية عيد الأضحى ، وهي كالتالي:

1- أن يكون رأس الحيوان مرفوعاً لأعلى وليس متدلياً لأسفل.

‏2- أن تكون العينان لامعتان براقتان - ولا يوجد بهما أى إصفرار أو إحمرار وأن تكون خالية من الدموع والإفرازات.

‏3- أن يكون تنفس الحيوان طبيعى لا يعانى من النهجان أو السعال.

‏4- أن تكون أنف الأضحية غير مصابة بالرشح أو الإفرازات.

‏5- أن يكون فم ولسان الأضحية خالى من الإلتهابات.

‏6- أن يكون الصوف أو الشعر ناعم الملمس، نظيف، متكامل وغير ناحل، وقوى عند محاولة نزعه باليد.

‏7- أن يكون الجلد خالى من الجروح والبقع أو التشققات، ولامع مع عدم وجود أى تقرحات أو تقيحات أو دمامل أو تورمات.

‏8- أن يكون نشيط الحركة ذو شهية مرتفعة وغير كسول.

9- القوائم ممتلئة وغير نحيلة، بل مستقيمة وقوية.

10- أن تكون كل من منطقة الرقبة والظهر ومقدمة الصدر ممتلئة باللحوم، فلا تكون العظام فى هذه المناطق بارزة تحس باليد عند لمسها.

11- ألا يكون الكرش ممتلىء بشكل غير طبيعى عند الضغط عليه من جانبيه.

12-أن تكون خالية من مظاهر وعلامات الإنتفاخ والإسهال عند مؤخرتها.