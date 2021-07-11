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روشتة وزارة الزراعة قبل شراء أضحية العيد.. 12 نصيحة يجب مراعاتها

الأحد، 11 يوليه 2021 07:00 ص
روشتة وزارة الزراعة قبل شراء أضحية العيد.. 12 نصيحة يجب مراعاتها أضحية العيد
كتبت أسماء نصار

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قدمت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، ممثلة في مركز المعلومات الصوتية والمرئية والمكتب الاعلامي للوزارة، روشتة للمواطنين تشمل 12 نصيحة يجب مراعاتها قبل شراء اضحية عيد الأضحى، وهي كالتالي:
 
1- أن يكون رأس الحيوان مرفوعاً لأعلى وليس متدلياً لأسفل.
 
‏2- أن تكون العينان لامعتان براقتان - ولا يوجد بهما أى إصفرار أو إحمرار وأن تكون خالية من الدموع والإفرازات.
 
 ‏3- أن يكون تنفس الحيوان طبيعى لا يعانى من النهجان أو السعال.
 
‏4- أن تكون أنف الأضحية غير مصابة بالرشح أو الإفرازات.
 
‏5- أن يكون فم ولسان الأضحية خالى من الإلتهابات.
 
‏6- أن يكون الصوف أو الشعر ناعم الملمس، نظيف، متكامل وغير ناحل، وقوى عند محاولة نزعه باليد.
 
‏7- أن يكون الجلد خالى من الجروح والبقع أو التشققات، ولامع مع عدم وجود أى تقرحات أو تقيحات أو دمامل أو تورمات.
 
‏8- أن يكون نشيط الحركة ذو شهية مرتفعة وغير كسول.
 
9- القوائم ممتلئة وغير نحيلة، بل مستقيمة وقوية.
 
10- أن تكون كل من منطقة الرقبة والظهر ومقدمة الصدر ممتلئة باللحوم، فلا تكون العظام فى هذه المناطق بارزة تحس باليد عند لمسها.
 
11- ألا يكون الكرش ممتلىء بشكل غير طبيعى عند الضغط عليه من جانبيه.
 
12-أن تكون خالية من مظاهر وعلامات الإنتفاخ والإسهال عند مؤخرتها.
 
 
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وزارة الزراعة

عيد الاضحى

الاضحية

العيد

الزراعه

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