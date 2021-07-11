اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 يوليه 2021 06:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

راجع الامتحان.. الإجابات النموذجية لأبرز أسئلة امتحان اللغة العربية لـ "الأدبى"

الأحد، 11 يوليه 2021 04:36 م
راجع الامتحان.. الإجابات النموذجية لأبرز أسئلة امتحان اللغة العربية لـ "الأدبى" طلاب في امتحان ـ أرشيفية
كتبت شيماء سمير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

على عكس ما حدث أمس، تباينت ردود أفعال الطلاب حول مدى صعوبة أو سهولة امتحان مادة اللغة العربية للشعبة الأدبية اليوم، ورغم حالة القلق والتوتر التي انتابت بعضهم بسبب شكوى طلاب القسم العلمي أمس من صعوبة الامتحان، إلا أن بعض الطلاب عبروا عن سعادتهم بامتحان اليوم، بينما اشتكى البعض الآخر من صعوبته كعادة كل عام، ويستضيف تليفزيون "اليوم السابع" الأستاذ محمد شادي مدرس مادة اللغة العربية، ونعرض الإجابات النموذجية لبعض الأسئلة التي وردت في امتحان اللغة العربية اليوم.

 

الإجابة النموذجية لأبرز الاسئلة في امتحان اللغة العربية أدبي 

شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا 

محلها (جملة نعت) 
 
أسبغ علينا الله نعمه ظاهرة وباطنة فوجب علينا أن نتعامل معها حق التعامل ونحافظ عليها 
الفعل المتعدي (أسبغ)
 
طحنت فريقيها الحروب بضرسها لا غالبا رحمت ولا مغلوبا 
(غالبا) اسم لا، هنا "لا" من الحروف التي لا أكثر من عمل، وهنا هي نافية، و"غالبًا" تعرب اسم منصوب على نزع الخافض

غالبًا من الكلمات التي تكون دائمًا منصوبة على نزع الخافض، والخافض هو حرف الجر لأنه يجر ما بعده

 
لكل عالم هفوة وربما هفوات فما فتئ لكل عالم حسنة بل حسنات
( حسنة ) اسم مافتئ
 
قو في الله أملك واستبشر بالخير تجده، حدد الرسم الإملائي الصحيح للكلمتين اللتين تحتهما خط
 
رجاءك – تفاءل
 
ولم أر كالسماحة من دليل يبين لك البطولة والرجال 
الموقع الإعرابي (جملة نعت) 
 
جلس مطرقًا ورأسه بين كتفيه فتذكر أن لديه عقلا وعزما فهب مبتسما يسعى 
الفعل المتعدي (فتذكر) 
 
وكم من مقولة عندي وتأبى لها حسن الوفادة أن تقالا 
إعراب المصدر المؤول (مفعول به)

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2021

امتحانات الثانويه العامه

امتحان العربى

تداول أسئلة وإجابات امتحان العربى للثانوية

امتحانات الثانوية

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021

امتحان اللغة العربية للقسم الأدبى

جدول امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية الصف الثالث الثانوى

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 التجريبي

تنسيق الثانوية العامة

تنسيق الثانوية العامة 2021

موقع الوزارة

امتحانات الثانوية العامة التجريبى

بوابة الثانوية العامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة