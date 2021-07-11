رئيس الوزراء يصل مصنع شنايدر إليكتريك ويستمع لشرح تفصيلى حول آليات العمل

كتبت هند مختار

وصل منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مصنع شنايدر إليكتريك مصر، بمدينة بدر، وتفقد المصنع وآليات العمل به، واستمع إلى شرح تفصيلى من مسئولى المصنع، يعقبها جولة في العاصمة الإدارية الجديدة.