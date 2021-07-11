اليوم السابع
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رئيس الوزراء يصل مصنع شنايدر إليكتريك ويستمع لشرح تفصيلى حول آليات العمل

الأحد، 11 يوليه 2021 12:19 م
رئيس الوزراء يصل مصنع شنايدر إليكتريك ويستمع لشرح تفصيلى حول آليات العمل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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وصل منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مصنع شنايدر إليكتريك مصر، بمدينة بدر، وتفقد المصنع وآليات العمل به، واستمع إلى شرح تفصيلى من مسئولى المصنع، يعقبها جولة في العاصمة الإدارية الجديدة.
 
 
 

العاصمة الادارية

الحكومة

مصطفى مدبولى

مجلس الوزراء

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