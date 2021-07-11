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رئيس المجلس الرئاسى الليبى يبحث مع وزير الصحة سبل مكافحة جائحة كورونا

الأحد، 11 يوليه 2021 06:16 م
رئيس المجلس الرئاسى الليبى يبحث مع وزير الصحة سبل مكافحة جائحة كورونا رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى
كتب أحمد جمعة

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بحث رئيس المجلس الرئاسى الليبى الدكتور محمد المنفى، اليوم الأحد مع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور على الزناتى سُبل مكافحة جائحة كورونا، وتسخير كافة الإمكانات للتصدى لها، من خلال دعم المراكز والمرافق الصحية فى ربوع ليبيا كافة.

 

وشدد المنفى فى بيان لمكتبه الإعلامى على ضرورة وضع التدابير الصحية والوقائية بالمنافذ، ومراقبة الحدود البرية والجوية والبحرية، لمجابهة الجائحة، والتأكيد على توعية المواطنين بمخاطرها.

 

وأكد أن المجلس الرئاسى يقف بجانب وزارة الصحة فى حكومة الوحدة الوطنية، مشيرًا لمخاطبته رئيس الحكومة بتعليمات مشددة وعاجلة بضرورة متابعة أوضاع الليبيين العالقين فى جمهورية تونس، وتنفيذ حلول عاجلة لضمان عودتهم إلى ليبيا بأسرع وقت، بعد أخذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشار فايروس "كورونا" فى البلاد.

 

بدوره أكد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن الوزارة مستعدة للتصدى لهذه الجائحة، وأنها وضعت خطة لحماية المواطنين وتوعيتهم من الفايروس، والالتزام بأخذ اللقاح المحدد من المراكز الصحية والتسجيل فى منظومة المركز الوطنى لمكافحة الأمراض.


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