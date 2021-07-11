حياة كريمة.. قافلة طبية للكشف على المرضى وعلاجهم بكفر ميت العبسى فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

نظمت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية كفر ميت العبسي التابعة لمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، والتي استمرت لمدة يومى 10،11 /7 /2021، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، بحضور مدير إدارة قويسنا الطبية.

وأكدت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، أن القافلة اشتملت على العديد من التخصصات الطبية هى "الباطنة ، الجراحة ، الأطفال ، النساء والتوليد ، الأسنان ، تنظيم الأسرة، الرمد ، الجلدية"، حيث قامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي 1279 مريضا من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد 155 حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد 19 حالة، وعمل الأشعة لعدد 26 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 11 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات للمترددين على القافلة عن السمنة والدرن وترشيد المياه وعن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يأتى ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة "، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية والمحرومة، وتنفيذاً لتوجيهات مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وإشراف الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.