تفاصيل غرق شاب أثناء محاولته الهرب من مصحة لعلاج الإدمان بالجيزة

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول مصرع مدمن غرقًا فى ترعة بالجيزة، أثناء محاولته الهرب من مصحة لعلاج الإدمان، كما طلبت تقرير طبى وافً حول جثة المتوفى، وصرحت بدفنه.

وناظر فريق من النيابة جثة المتوفى، وتبين من خلال التقرير الألوى عدم وجود إصابات ظاهرية فى جسده، وأن الوفاة حدثت نتيجة اسفكسيا الغرق، وجارى إعداد التقرير الطبى النهائى حول الجثمان، لبيان أسباب الوفاة بشكل دقيق.

واستدعت النيابة مسئولى المصحة لسماع أقوالهم حول الواقعة، فضلًا عن أفراد أسرة المتوفى، لبيان تاريخ دخول الشاب المصحة، كما استعلمت عن تراخيص المصحة، ومدى خضوعها لوزارة الصحة من عدمه.

وكشفت التحقيقات أن غرفة عمليات الجيزة قد تلقت بلاغا بغرق شخص فى ترعة بالجيزة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان الحادث، حيث تبين أن الضحية شاب يعانى من الإدمان وكان يخضع للعلاج داخل مصحة بمنطقة البدرشين، وأنه حاول الهروب وأثناء محاولة العاملين بالمصحة اللحاق به قفز فى ترعة، ونظرًا لعدم إجادته السباحة لقى مصرعه غرقًا.