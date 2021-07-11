اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 يوليه 2021 01:18 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تفاصيل إنشاء المرحلة الثالثة من الممشى السياحى بالخارجة بالوادى الجديد.. فيديو

الأحد، 11 يوليه 2021 12:00 ص
تفاصيل إنشاء المرحلة الثالثة من الممشى السياحى بالخارجة بالوادى الجديد.. فيديو الممشى
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا لتفاصيل إنشاء المرحلة الثالثة من مشروع الممشى السياحى وهى فكرة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، كمنتزه عام ومتنفس جديد للمواطنين فى مدينة الخارجة فى ظل عدم وجود متنزهات وحدائق مفتوحة للمواطنين يستطيعون فيها قضاء الأعياد والإجازات لتتحول فكرة المشروع إلى أكبر تجمع مشروعات شبابية بأفكار غير تقليدية، وتصبح الوجهة الأولى للمواطنين من أهالى مدينة الخارجة والقرى التابعة لها.

وبدأت فكرة الممشى السياحى بمنطقة عين مطلة وحتى مطار الخارجة الجوى، مرورا بمعبد هيبس، حيث تم تخصيص مبالغ 100 ألف جنيه، للبدء فى تنفيذ المشروع وبدعم من رجال الأعمال، حيث تم رصف الطريق الموازى لطريق الخارجة أسيوط بداية من ميدان النصر وباتجاه معبد هيبس بطول يصل إلى حوالى 1500 متر كمرحلة أولى وتبيعها تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة وصولا إلى مقر المجمع الحكومى المميكن الجارى تنفيذه حاليا.

و تضمنت أعمال المرحلة الثالثة من الممشى عمل الأرضية الخرسانية وتركيب المقاعد الرخامية والمظلات المجهزة بشكل حضارى يتماشى مع طبيعة المكان وتتحمل الظروف المناخية القاسية وجرى الإنتهاء من تنفيذ اغلب مراحل الممشى ويتم استكمال التشطيبات النهائية على جانبى طريق الخارجة أسيوط وصولا إلى مطار الخارجة الجوي.


الوادى الجديد

الممشى السياحى بالخارجة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار اليوم

اخبار عاجله

اخبار مصريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

10 معلومات عن تطوير الممشى السياحى القديم وكورنيش فلفلة بالغردقة

الخميس، 08 يوليه 2021 04:30 ص

رئيس الوزراء يتفقد مشروع الممشى السياحى بمدينة أسوان الجديدة فى سيارة جولف

الثلاثاء، 06 يوليه 2021 06:25 م

ممشى مدينة أسوان الجديدة.. نقلة حضارية على غرار "أهل مصر".. فيديو

الثلاثاء، 06 يوليه 2021 03:06 م

كورنيش ترعة المريوطية بالجيزة يتحول من مقلب للقمامة إلى ممشى سياحى.. افتتاح كافيهات ومطاعم بعد طرحها للشباب.. والمحافظة تستكمل التطوير باتجاه شارع فيصل.. ومطالب بتوفير دورات مياه ونقل محطة المناولة.. فيديو

السبت، 03 يوليه 2021 09:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة