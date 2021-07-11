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تعرف على كيفية سداد قيمة الملصق الإلكترونى من منزلك؟

الأحد، 11 يوليه 2021 11:00 ص
تعرف على كيفية سداد قيمة الملصق الإلكترونى من منزلك؟ رجل المرور يقوب بلصق ملصق إلكتروني على زجاج سيارة-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - محمد أبو ضيف

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أتاحت وزارة الداخلية، سداد قيمة الملصق الإلكتروني لجميع أنواع السيارات من خلال رابط الوزارة والمرور لمنع وجود أى زحام للمواطنين على منافذ وحدات المرور، للحد من انتشار وباء كورونا بسبب التزاحم داخل وحدات التراخيص، وهناك طرق وشروط لسداد الملصق وهى:
 
- يجب أن تكون رخصة المركبة سارية.
 
- يتم سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني لأنواع التراخيص ملاكى ودراجة نارية فقط.
 
- لتسديد قيمة الملصق الإلكترونى يجب الدخول من هنــــا 
 
- يتم سداد الرسوم فقط من خلال البوابة، ويتم استلام الملصق والرخصة الجديدة من خلال وحدة تراخيص المرور المختصة.
 
- يتم تسجيل كافة بيانات الرخصة وتحديد نوع المركبة، ونوع المحرك كم "سى سي".
 
- تحديد طريقة الدفع، إما من شركات التحصيل أو الفيز أو بطاقات الائتمان.
 
 
 
 

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