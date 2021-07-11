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تعرض لحادث مروع خلف إعاقة بذراعيه.. وكيل تضامن قنا يوصى بصرف معاش كرامة لشاب بقوص

الأحد، 11 يوليه 2021 11:09 م
تعرض لحادث مروع خلف إعاقة بذراعيه.. وكيل تضامن قنا يوصى بصرف معاش كرامة لشاب بقوص حسين الباز وكيل وزارة التضامن بقنا
قنا - فريق المحافظات

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تقدم بخيت عطية، شاب من قرية الحلة بمركز قوص، بشكوي إلي حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، لصرف معاش كرامة، وذلك بعد تعرضه لحادث أتوبيس مروع خلف إعاقة في ذراعيه منذ سنوات وأفقده القدرة علي العمل والإنفاق علي أسرته التي تتكون من زوجة و3 أطفال.

 

وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم فصل الشاب من معاش كرامة الذي تتقاضه زوجته، للبدء في منحه معاش كرامة له نظرا لإعاقته واستحقاقه للمعاش وذلك خلال الأيام المقبلة.

 

وأوضح بخيت عطية، من قرية الحلة بمركز قوص، أنه يعول أسرة مكونة من زوجة و3 أطفال، وبعد تعرضه لحادث انقلاب أتوبيس في سوهاج أثناء عودته من عمله، تم تحويله إلى مستشفى أسيوط لبتر الذراعين، ولكن تمكن الأطباء من ربط الشريان بالذراعين، ثم توجه إلى مستشفى في القاهرة لإجراء عملية لعودة الذراعين لطبيعتهما، ففوجئ بان تكلفة العملية للذراع الواحد 40 ألف جنيه، وبنسبة نجاح 50% فقط.

 

وأشار بخيت عطية، إلى أنه تقدم الشاب مؤخرًا بطلب لوكيل وزارة التضامن، بتوفير معاش كرامة لتساعده في الإنفاق على أسرته، أو مشروع صغير ليتحمل المسئولية تجاه أسرته، وهو ما تم قبوله والتوصية بمنح المعاش.


تكافل وكرامه

شاب بقوص

اخبار قنا

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