باحثون يابانيون: سلالة دلتا تمثل 30% من حالات الإصابة فى طوكيو

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كشف باحثون يابانيون اليوم الأحد، أن أكثر من 30% من حالات الإصابة بفيروس كورونا في طوكيو والمناطق المحيطة بها سببها سلالة دلتا المتحورة شديدة العدوى.

ووفقا لنتائج فحوص سلالات الفيروس التاجي بحسب ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، فإن عدد العينات التي تحتوي على المتحوّرة دلتا بدأ يتزايد في منتصف شهر يونيو في طوكيو ومحافظات سايتاما وتشيبا وكاناغاوا المحيطة بها حيث تمثل ما يقدر بـ 34% من جميع حالات الإصابة في تلك المناطق.

ويرجح العلماء أيضا أن النسبة سترتفع إلى أكثر من 75% بحلول نهاية شهر يوليو وأن تمثل المتحورة جميع حالات الإصابة تقريبا في شهر أغسطس.

وأضاف أيضا أن المتحوّرة دلتا تمثل 12% من جميع الحالات في ثلاث محافظات غرب اليابان هي أوساكا وكيوتو وهيوجو وهي نسبة أقل بكثير من الرقم المسجل في منطقة طوكيو فيما حذر الباحثون من أن المتحوّرة ربما في طريقها لأن تحل محل السلالة الأصلية لأن نسبتها ترتفع تدريجيا.