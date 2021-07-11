اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 يوليه 2021 10:26 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

اليوم.. رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية بالعاصمة الإدارية

الأحد، 11 يوليه 2021 10:22 ص
اليوم.. رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية بالعاصمة الإدارية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يقوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، بزيارة إلى أحد المصانع، بمدينة بدر، يعقبها جولة في العاصمة الإدارية الجديدة.
 
 
 

العاصمة الادارية

الحكومة

مصطفى مدبولى

مجلس الوزراء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة