اليوم.. رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية بالعاصمة الإدارية

كتبت هند مختار

يقوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، بزيارة إلى أحد المصانع، بمدينة بدر، يعقبها جولة في العاصمة الإدارية الجديدة.