اليوم.. رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية بالعاصمة الإدارية

يقوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، بزيارة إلى أحد المصانع، بمدينة بدر، يعقبها جولة في العاصمة الإدارية الجديدة.
اليوم.. رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية بالعاصمة الإداريةالأحد، 11 يوليه 2021 10:22 ص
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
عربات مشروع القطار الكهربائى "السلام ـ العاصمة الإدارية" تصل الشهر المقبلالأحد، 11 يوليه 2021 01:08 ص
الرئيس السيسي يستعرض عددًا من مشروعات وزارة الكهرباء والربط الكهربائى مع دول الجوار ومركز التحكم الرئيسى بالعاصمة الإدارية.. ويوجه بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين والاستمرار فى الخطط الوطنيةالسبت، 10 يوليه 2021 03:27 م
التنظيم والإدارة: تدريب 8 آلاف موظف مرشح للانتقال للعاصمة الإدارية يونيو الماضىالجمعة، 09 يوليه 2021 10:26 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة