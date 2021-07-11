النقض تؤيد المؤبد لمحمد بديع وآخرين وبراءة صبحى صالح باقتحام الحدود الشرقية

قضت محكمة النقض بتأييد المؤبد لمحمد بديع مرشد الإخوان و10 آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وبراءة صبحى صالح و7 آخرين وإلغاء حكم المشدد 15 عاما ضدهم فى قضية اقتحام الحدود الشرقية.

وجاء نص الحكم كالآتى:

أولا: بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للطاعن عصام الدين محمد العريان لوفاته.

ثانيا: بقبول الطعن المقدم من كلا من احمد ابو مشهور، والسيد حسن، وصبحى صالح، وحمدى حسن، وأحمد دياب، وأحمد العجيزى، وعماد شمس الدين، وعلى عزالدين شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه وبراءة الطاعنين فيما نسب اليهم.

كما قضت بقبول الطعن المقدم من محمد بديع عبدالمجيد، ورشاد البيومى، ومحيى حامد، ومحمد الكتاتنى، وعصام العريان، وسعد الحسينى، ومصطفى طاهر الغنيمى، ومحمد زناتى، وحازم عبدالخالق منصور، ومحمد البلتاجى، وابراهيم يوسف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد بالسجن المؤبد.

كانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى قد قضت بمعاقبة محمد بديع عبدالمجيد، ورشاد البيومى، ومحيى حامد، ومحمد الكتاتنى، وعصام العريان، وسعد الحسينى، ومصطفى طاهر الغنيمى، ومحمد زناتى، وحازم عبدالخالق منصور، ومحمد البلتاجى، وابراهيم يوسف بالسجن المؤبد عما أسند إليهم، ومعاقبة كل من احمد ابو مشهور، والسيد حسن، وصبحى صالح، وحمدى حسن، وأحمد دياب، وأحمد العجيزى، وعماد شمس الدين، وعلى عزالدين بالسجن المشدد 15 عامًا، وبراءة 9 آخرين، وشمل القرار براءة آخرين، وقضت بمصادرة الهواتف المحمولة ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة، وألزمت المحكوم عليهم المصاريف، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد مرسى لوفاته.