"المغرب" يعلن الأربعاء 21 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك

وكالات

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، أن غدا الاثنين، غرة شهر ذي الحجة لعام 1442، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأربعاء 21 يوليو الجاري.

أول أيام عيد الأضحى فى المغرب

وذكرت صحيفة هسبيريس المغربية، أن بلاغ لوزارة الأوقاف أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1442هـ بعد مغرب يوم السبت 29 ذي القعدة 1442 هـ الموافق 10 يوليو 2021 م، واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته.

عيد الأضحى فى المغرب

وعليه فإن فاتح شهر ذي القعدة يكون قد استكمل الثلاثين يوما، وفق البلاغ نفسه، ويكون فاتح شهر ذي الحجة يوم الاثنين 12 يوليوز 2021 م، وعيد الأضحى المبارك هو يوم الأربعاء 10 ذي الحجة 1442 هـ الموافق 21 يوليو 2021 م.

السعودية تعلن الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى

وكانت دائرة الأهلة في المحكمة السعودية العليا، أن الأحد الموافق الحادي عشر من شهر يوليو 2021 غرة شهر ذى الحجة، وأن الوقوف بعرفة يوم الاثنين التاسع من شهر ذي الحجة لهذا العام 1442هـ الموافق للتاسع عشر من شهر يوليو 2021م ، وعيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء 20 يوليو.