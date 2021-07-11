اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 يوليه 2021 11:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

"المغرب" يعلن الأربعاء 21 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك

الأحد، 11 يوليه 2021 10:30 ص
"المغرب" يعلن الأربعاء 21 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك الكعبة المشرفة
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، أن غدا الاثنين، غرة شهر ذي الحجة لعام 1442، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأربعاء 21 يوليو الجاري.
 

أول أيام عيد الأضحى فى المغرب

 

وذكرت صحيفة هسبيريس المغربية، أن بلاغ لوزارة الأوقاف أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1442هـ بعد مغرب يوم السبت 29 ذي القعدة 1442 هـ الموافق 10 يوليو 2021 م، واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته.
 

عيد الأضحى فى المغرب

 
وعليه فإن فاتح شهر ذي القعدة يكون قد استكمل الثلاثين يوما، وفق البلاغ نفسه، ويكون فاتح شهر ذي الحجة يوم الاثنين 12 يوليوز 2021 م، وعيد الأضحى المبارك هو يوم الأربعاء 10 ذي الحجة 1442 هـ الموافق 21 يوليو 2021 م. 
 

السعودية تعلن الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى

 
وكانت دائرة الأهلة في المحكمة السعودية العليا، أن الأحد الموافق الحادي عشر من شهر يوليو 2021 غرة شهر ذى الحجة، وأن الوقوف بعرفة يوم الاثنين التاسع من شهر ذي الحجة لهذا العام 1442هـ الموافق للتاسع عشر من شهر يوليو 2021م ، وعيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء 20 يوليو.
 

المغرب

عيد الاضحى

21 يوليو

الاربعاء عيد الاضحى

اول ايام عيد الاضحى

وقفة عرفه

العيد

عيد الاضحى فى المغرب

اول ايام عيد الاضحى فى المغرب

اول ايام العيد فى المغرب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أهم 22 سؤالا تلقتها دار الافتاء المصرية عن الأضحية قبل عيد الأضحى المبارك.. الأسئلة دليل للمضحى حول كل ما يخص الشعيرة.. أهمها شروط صحتها وحكمها والمستحبات فيها ووقتها.. وإعطاء غير المسلم منها

الأحد، 11 يوليه 2021 12:00 ص

دار الإفتاء: الاثنين 19 يوليو وقفة عرفات والثلاثاء 20 أول أيام عيد الأضحى

السبت، 10 يوليه 2021 07:16 م

البحوث الفلكية: 7 لجان تستطلع هلال ذو الحجة اليوم لتحديد موعد عيد الأضحى 2021

السبت، 10 يوليه 2021 02:59 م

موعد عيد الأضحى 2021.. فلكيا غرة ذو الحجة غدا وأول أيام العيد 20 يوليو

السبت، 10 يوليه 2021 01:08 م

قبل عيد الأضحى المبارك.. بر الوالدين فرض عين ويعادل الحج والعمرة

السبت، 10 يوليه 2021 05:00 ص

وزير الأوقاف يكشف تفاصيل صلاة عيد الأضحى وصكوك الأضاحى خلال لقاء أئمة الشرقية

الجمعة، 09 يوليه 2021 12:56 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة