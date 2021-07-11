الفريق أسامة ربيع: قناة السويس تسجل أعلى عائد سنوى في تاريخها بـ5.84 مليار دولار

الإسماعيلية - السيد فلاح

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، إن إحصائيات الملاحة خلال النصف الأول من العام الميلادى 2021 سجلت زيادة ملحوظة فى أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة، حيث شهدت حركة الملاحة بالقناة فى الفترة من يناير إلى يونيو 2021 عبور 9763 سفينة مقابل عبور9546 سفينة خلال ذات الفترة من العام الماضى بفارق بلغ 217 سفينة بنسبة زيادة قدرها 2.3%، فيما زادت الحمولات الصافية العابرة للقناة خلال النصف الأول من العام الجارى بنسبة 3.8% بواقع 610.1 مليون طن خلال النصف الأول من العام الميلادى الجاري، مقابل 587.7 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، بفارق قدره 22.4 مليون طن.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، فى بيان له، على أن عائدات قناة السويس رغم التحديات المختلفة شهدت طفرة كبيرة خلال الآونة الأخيرة، حيث سجلت إحصائيات الملاحة خلال العام المالى 2020/2021 أعلى إيراد سنوى فى تاريخ القناة بلغ 5.84 مليار دولار مقابل 5.72 مليار دولار خلال العام المالى 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 2.2% بفارق 124.3 مليون دولار، كما حققت عائدات القناة خلال النصف الأول من العام الميلادى 2021 نحو 3 مليارات دولار مقابل 2.76 مليار دولار خلال تلك الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة قدرها 8.6 % بفارق 237 مليون دولار.

وتابع رئيس الهيئة قائلاً: "نجحت السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التى انتهجتها الهيئة فى الحفاظ على معدلات عبور السفن بالقناة وكسب ثقة العملاء، حيث ساهمت السياسات المرنة خلال النصف الأول من عام 2021 فى جذب 2519 سفينة، محققة إيرادات قدرها 620.1 مليون دولار، كما لعبت الحوافز والتخفيضات الممنوحة دوراً بارزاً فى تحقيق طفرة كبيرة على صعيد زيادة معدلات عبور كل من سفن الغاز الطبيعى المسال وسفن الحاويات وحاملات السيارات وسفن الصب الجاف خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2021، حيث زادت ناقلات الغاز الطبيعى المُسال بنسبة 24%، وزادت سفن الحاويات بنسبة 9.7%، فيما ارتفعت أعداد حاملات السيارات خلال تلك الفترة بنسبة 27.8%، وزادت سفن الصب الجاف بنسبة 5% خلال تلك الفترة.

وشدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس تضع نصب أعينها مواصلة الجهود المبذولة للحفاظ على المكانة الرائدة للقناة وأداء دورها العالمي، مثمناً جهود كافة العاملين بالهيئة خلال الفترة الماضية للتغلب على التحديات المختلفة، معرباً عن أمله فى أن تشهد معدلات الأداء بنهاية العام الميلادى الجارى أرقاماً قياسية غير مسبوقة على صعيد أعداد السفن العابرة والحمولات والإيرادات المُحققة.