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الصحة: استقبال عدة شحنات من لقاح أسترازينيكا بنهاية الأسبوع

الأحد، 11 يوليه 2021 10:00 م
الصحة: استقبال عدة شحنات من لقاح أسترازينيكا بنهاية الأسبوع خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة
إبراهيم حسان

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قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن اللجنة العليا التي تم تشكيلها لتقييم حالات ضمور العضلات، عقدت أول اجتماع لها ودرست بعض ملفات الحلات المرضية ووجهت بعض الحالات للبدء في العلاج.

وفيما يخص اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، أوضح خالد مجاهد قائلا: "كل من تلقى الجرعة الأولى من كورونا، أطمأنه بأن الجرعات الثانية متوافرة ومحفوظة، ومنتصف هذا الأسبوع الجارى سنستقبل شحنات عديدة من لقاح أسترازينيكا وبنهاية هذا الأسبوع سيكون لدينا 2 مليون جرعة من لقاح فايزر".

أضاف مجاهد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر قناة ON، أنه تم تخصيص 24 عيادة على مستوى الجمهورية، لاستقبال الحالات المصابة بضمور العضلات وتقديم الخدمة الطبية لهم بتلك العيادات، ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج مرضى ضمور العضلات، مؤكدا استقبال الأطفال من جميع الأعمار لإجراء التشخيص وتقييم الحالات.

 

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مصر تسعى لتصنيع الأدوية عن طريق شركات وطنية بدلا من استيرادها من الخارج، مبينا أن الدعم القوى من القيادة السياسية قضت على مشكلة توافر العلاج لضمور العضلات.


وزارة الصحة

خالد مجاهد

كورونا

مرضى ضمور العضلات

فايزر

اليوم السابع بلس

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