السكة الحديد تبدأ غدا طرح مقاعد قطارات العيد الإضافية للحجز أمام الجمهور

كتب رضا حبيشى

تبدأ هيئة السكة الحديد طرح مقاعد القطارات الإضافية، المقرر تشغيلها خلال فترة عيد الأضحى بجانب القطارات المجدولة بجداول التشغيل اليومية الطبيعية بدءا من غدا الإثنين ، حيث تدفع 170 قطارا إضافيا خلال الفترة من 13 حتى 30 يوليو الجارى على خطوط الوجه القبلى لخدمة أهالى الصعيد، حيث تقوم برحلاتها من الإسكندرية والقاهرة فى اتجاه أسوان والعكس وتشمل قطارات مكيفة وعادية.

وأكدت هيئة السكة الحديد أن الحجز متاح على القطارات الإضافية قبل ميعاد السفر بـ24 ساعة فقط على عكس القطارات المجدولة التى يتاح حجزها قبل السفر بـ14 يوما، على أن يتم حجز 4 تذاكر لكل راكب بموجب الرقم القومى، حيث يتم بدء الحجز على جميع القطارات المكيفة صباح كل يوم فى تمام الساعة 7.00 صباحاً، كما أن الحجز متاح من خلال شبابيك التذاكر، وكذلك أبلكيشن الحجز على الهاتف المحمول وموقع الهيئة المخصص لحجز التذاكر بنسبة 20% من المقاعد المكيفة.

وشملت قائمة القطارات الإضافية التى قررت هيئة السكة الحديد الدفع بها خلال فترة عيد الأضحى ابتداء من 13 حتى 30 يوليو الجارى 6 قطارات مكيفة و6 قطارات روسية جديدة و12 قطار ضمن القطارات المُحسنة التى مسماها "تحيا مصر"، لتقوم برحلات يومية يصل إجماليها فى نهاية فترة تشغيل العيد 170 قطارات إضافيا تخدم أهالى الصعيد، وتشمل قائمة القطارات الإضافية:

ـ تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1934 ليقوم برحلات يومية بين القاهرة وأسوان على أن يقوم من القاهرة الساعة 20.10 يصل أسوان الساعة 08.45 فى اليوم التالى.

ـ تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1935 بين ليقوم برحلات يومية بين أسوان والقاهرة على أن يقوم من أسوان الساعة 21.30 ويصل القاهرة الساعة 10.30 اليوم التالى.

ـ تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1936 ليقوم برحلات يومية بين القاهرة وأسوان على أن يقوم من القاهرة الساعة 23.15 يصل أسوان الساعة 12.00 اليوم التالى.

ـ تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1937 ليقوم برحلات يومية بين أسوان والقاهرة على أن يقوم من أسوان الساعة 19.35 يصل القاهرة الساعة 07.55 اليوم التالى.

ـ تشغيل القطار رقم 2012 مكيف القاهرة /أسوان خلال الفترة من 17-19/7/2021.

ـ تشغيل قطار 2013 مكيف أسوان / القاهرة خلال الفترة من 23-25/7/2021 .

ـ تشغيل قطار مخصوص روسى رقم 2202 ليقوم برحلات يومية بين القاهرة وأسوان خلال الفترة على أن يقوم من القاهرة الساعة 09.10 ويصل أسوان الساعة 23.05 ذات اليوم.

ـ تشغيل قطار مخصوص روسى رقم 2203 ليقوم برحلات يومية بين أسوان والقاهرة على أن يقوم من أسوان الساعة 08.50 ويصل القاهرة الساعة 21.50 ذات اليوم.

ـ تشغيل قطار مخصوص روسى رقم 2204 ليقوم برحلات يومية بين القاهرة وأسوان على أن يقوم من القاهرة الساعة 00.45 ويصل أسوان الساعة 13.35 ذات اليوم .

ـ تشغيل قطار مخصوص روسى رقم 2205 ليقوم برحلات يومية بين أسوان / القاهرة على أن يقوم من أسوان الساعة 00.50 ويصل القاهرة الساعة 15.00 ذات اليوم.

ـ كما سيتم خلال يوم 17/7/2021 و26/7/2021 تشغيل عدد 6 قطارات مُحسنة تحت مسمى "تحيا مصر" فى رحلتى الذهاب والعودة لخدمة أهالى النوبة وهى تضم القطارات أرقام 2030/ 2031 / 2036 / 2037 القاهرة / أسوان والعكس والقطارين رقمى 2032/2033 بين الإسكندرية / أسوان والعكس .

ـ سيتم خلال يوم 15/7/2021 ويوم 25/7/2021 تشغيل عدد 2 قطار روسى وعدد 2 قطار تحيا مصر خدمة خاصة للإتحاد النوعى بين القاهرة/ أسوان والعكس.

ـ تشغيل قطارى 2028/2029 يوم 18/7/2021 ويوم 29/7/2021 فى رحلتى الذهاب والعودة بعربات تحيا مصر بين الاسكندرية/ أسوان والعكس خدمة خاصة لنادى أبو الريش .

ـ تشغيل قطارى 2026/2027 يوم 18/7/2021 ويوم 29/7/2021 فى رحلتى الذهاب والعودة بعربات تحيا مصر بين الاسكندرية/ أسوان والعكس خدمة خاصة لنادى الجعافرة الرياضى.