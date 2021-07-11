اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 يوليه 2021 01:03 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

السعودية تقرر تثبيت سقف السعر المحلى للبنزين

الأحد، 11 يوليه 2021 12:00 ص
السعودية تقرر تثبيت سقف السعر المحلى للبنزين مضخة وقود _ صورة أرشيفية
الرياض /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت المملكة العربية السعودية تثبيت أسعار البنزين عند سقف محدد، بحيث يكون الحد الأقصى للأسعار هو المعمول به لشهر يونيو الماضي.

وذكرت اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - أنه تقرر أن تكون أسعار البنزين لشهر يونيو 2021؛ بنزين (أوكتان 91 / 2.18 ريال)، وبنزين (أوكتان 95 / 2.33 ريال)؛ هى سقف السعر المحلى للبنزين اعتباراً من اليوم السبت.

وأضافت أنه تقرر كذلك أن تتحمل الدولة ما قد يزيد عن أسعار شهر يونيو عند المراجعة الدورية الشهرية للأسعار.

يأتى ذلك انطلاقاً من حرص القيادة السعودية على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والمقيمين، وسعيها المستمر لتحقيق الصالح العام، ودعم النشاط الاقتصادى المحلي.

 


السعودية

أخبار السعودية

السعر المحلى للبنزين

أسعار الوقود بالسعودية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة