وقال الديك- فى بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- إن هذه القضية قد أثيرت فى كلمة المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير إبراهيم خريشة فى جلسة مجلس حقوق الإنسان مؤخرا، حول حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف أن كلمة السفير خريشة تطرّقت إلى ضرورة إنهاء معاناة آلاف الأسر الفلسطينية صاحبة الحق في "لم الشمل"، والتي ما زالت سلطات الاحتلال تحرمها بشكل تعسفى وغير قانونى من العيش فى الوطن تحت سقف واحد، وترفض السماح لها بالقوة من ممارسة حقها في المواطنة فى وطنها وفى العمل والتنقل والحركة.

وأشار إلى أن الوزارة تواصل العمل على فضح هذا الانتهاك الجسيم، وتسليط الضوء عليه على المستويات الدولية كافة، وعلى مستوى الأمم المتحدة، بحيث ستقوم بعثة دولة فلسطين في جنيف باستكمال نشاطها في هذا المجال، وإثارتها لهذه القضية الإنسانية بامتياز، سواء عبر طلب عقد جلسات استماع خاصة أو أنشطة تركز على هذه القضية، أو تقديم مشروع قرار فلسطيني بهذا الشأن في الوقت المناسب.