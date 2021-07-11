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التعليم توضح عقوبة الطالب المسئول عن تسريب امتحان العربى للثانوية العامة

الأحد، 11 يوليه 2021 11:51 ص
التعليم توضح عقوبة الطالب المسئول عن تسريب امتحان العربى للثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة
كتب ــ محمود طه حسين

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قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن عقوبة الطالب المسئول عن تصوير امتحان العربى للثانوية العامة الشعبة الأدبية حسب قانون الغش هى حرمانه من الامتحانات لمدة عامين وتشمل إلغاء امتحان الطالب للدور الأول الحالى وحرمانه من دخول امتحان الدور الثانى للعام الدراسي الحالى، ثم حرمانه من دخول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي المقبل، 2021،2022، مع مجازاة الملاحظين.
 
تداولت بعض صفحات الغش الإلكتروني على تطبيق تليجرام أجزاء من أسئلة امتحان اللغة العربية لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة بعد بدء لجنة الامتحان بدقائق، كما نشرت بعض الصفحات إجابات أسئلة.
 
من جانبها، تتابع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من داخل غرفة العمليات الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها واتخاذ الاجراءات اللازمة وضبط الطالب المسئول عن تصويرها حال ما إذا كانت صحيحة. وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.
 
ووجه الدكتور طارق شوقى. وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة 2020-2021: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر .
 
 

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