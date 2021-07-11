التعليم توجه رؤساء لجان الثانوية بمنح الطلاب الوقت المخصص للامتحان كاملا

كتب ــ محمود طه حسين

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، بالحفاظ على وقت الامتحان للطلاب، وتوزيع كراسات الأسئلة وأوراق البابل شيت، مع بداية زمن الامتحان مباشرة وعدم تأخيره، وفى حالة حدوث تأخير يجب تعويض الطالب نفس الوقت المستقطع من وقت الامتحان، لافتة إلى أن الثانوية العامة ليست مثل امتحانات النقل، وبالتالى الوقت المحدد للامتحان يحب أن يحصل عليه الطالب كاملا دون أى استقطاع، مع استبدال كراسة البابل شيت فى حالة تلفها من قبل الطالب.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 ألف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد آخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

ووجه الدكتور طارق شوقى. وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة 2020-2021: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع إتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر .