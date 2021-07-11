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التعليم ترصد حالات غش باستخدام المحمول فى امتحانات الثانوية العامة اليوم

الأحد، 11 يوليه 2021 03:06 م
التعليم ترصد حالات غش باستخدام المحمول فى امتحانات الثانوية العامة اليوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب ــ محمود طه حسين

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أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رصد قرابة 15 حالة غش اليوم بامتحان اللغة العربية اليوم باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، مشددة على توقيع أقصى العقوبة على من قام بالإخلال بأعمال الامتحانات.
 
وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.
 
ووجه الدكتور طارق شوقى. وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة 2020-2021: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر .
 
 

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