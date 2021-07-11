اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 يوليه 2021 09:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم تحرم 6 طلاب من امتحانات الثانوية عامين بسبب الغش وأخرين سنة.. صور

الأحد، 11 يوليه 2021 07:46 م
التعليم تحرم 6 طلاب من امتحانات الثانوية عامين بسبب الغش وأخرين سنة.. صور امتحانات - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حرمان 6 طلاب من دخولهم امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين هذا العام والعام المقبل بسبب الغش بامتحان اللغة العربية للشعبة الأدبية، كما قررت حرمان أخرين لمدة عام من الامتحانات.

قرار الوزارة
قرار الوزارة

 

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 15 حالة غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة والسماعات وتهكير جهاز التابلت، وهي كالتالى:

الطالب "ع.ع.ع" بإدارة المعادي بمحافظة القاهرة نظرًا لحيازته جهاز محمول ونشر الامتحان على الانترنت.

الطالب "ع.أ.ف" بإدارة غرب الزقازيق بمحافظة الشرقية نظرًا لتصوير كراسة الأسئلة كاملة ونشر الامتحان على الإنترنت.

الطالب "أ.ع.ع" بإدارة شبين الكوم بمحافظة المنوفية نظرًا لتهكير جهاز التابلت والقيام بالغش من خلاله.

الطالب "م.ج.ع" بإدارة نجع حمادي بمحافظة قنا نظرًا لضبط سماعة وهاتف محمول والتعدي على رئيس اللجنة والعضو القانوني.

نص القرار
نص القرار

 

الطالب "م.ج.ش" بإدارة الحوامدية بمحافظة الجيزة نظرًا لحيازته جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.

الطالب "س.أ.ع" بإدارة فاقوس بمحافظة الشرقية نظرًا لحيازة جهاز محمول ونشر الامتحان على موقع انستجرام والواتس آب.

الطالب "ي.ع.ع" بإدارة جنوب السويس بمحافظة السويس نظرًا لحيازته جهاز محمول واستخدامه في الاستقبال والإرسال.

الطالب "ك.م.ف" بإدارة الزرقا بمحافظة دمياط نظرًا لتشغيل جهاز التابلت على الإنترنت والغش.

الطالب "ك.أ.أ" بإدارة الزرقا بمحافظة دمياط نظرًا لحيازته شريحة لجهاز التابلت غير المخصصة من قبل الوزارة.

الطالب "ز.م.ع" بإدارة شبين الكوم بمحافظة المنوفية نظرًا لحيازته جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.

الطالب "ي.ش.ف" بإدارة شبين الكوم بمحافظة المنوفية نظرًا لحيازته جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.

الطالب "أ. أ. أ" بإدارة أرمنت بمحافظة الأقصر نظرًا لحيازته جهاز محمول ودخول على جروبات الغش.

الطالب "ع. م.ف" بإدارة أكتوبر بمحافظة الجيزة نظرًا لحيازته جهاز محمول واستخدامه في الغش.

الطالب "إ.م.م" بإدارة تلا بمحافظة المنوفية نظرًا لحيازته جهاز محمول لاستخدامه للغش.

الطالب "ج.م.ع" بإدارة الواسطى بمحافظة بني سويف نظرًا لحيازته سماعة بلوتوث واستخدامها في الغش.

وأكدت الوزارة أنه تم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

كما تم رصد من خلال كاميرات داخل لجان السير بمحافظتي "الشرقية، ودمياط" عدم الانضباط والالتزام بالتعليمات وبناء عليه تم استبعاد رؤساء اللجان والملاحظين.

كما تلقت غرفة العمليات إخطارًا من مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا بنقل الطالبة ( أ.م.أ) إلى المستشفى حالة مرضية وتم عمل تقرير للطالبة لضمان حقها في الدور الثاني.

جدير بالذكر أن يوم الإثنين الموافق 12 يوليو 2021 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية) امتحان اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي عدد 393 ألف و883 طالب/طالبة، ويؤدي طلبة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة ثانية ) بإجمالي 255 طالب/طالبة.


الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2021

امتحانات الثانويه العامه

امتحان العربى

تداول أسئلة وإجابات امتحان العربى للثانوية

امتحانات الثانوية

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021

امتحان اللغة العربية للقسم الأدبى

جدول امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية الصف الثالث الثانوى

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 التجريبي

تنسيق الثانوية العامة

تنسيق الثانوية العامة 2021

موقع الوزارة

امتحانات الثانوية العامة التجريبى

بوابة الثانوية العامة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الشرقية يتابع انتظام الامتحانات من غرفة عمليات التربية والتعليم

السبت، 10 يوليه 2021 11:55 ص

وزير التربية والتعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات.. صور

السبت، 10 يوليه 2021 11:06 ص

الحكومة الليبية تقرر صرف 10 ملايين دينار لصالح "التربية والتعليم" للمساهمة فى مواجهة كورونا

الأحد، 04 يوليه 2021 03:00 ص

أقوى المراجعات النهائية للثانوية العامة في مادة الجغرافيا "فيديو"

الجمعة، 02 يوليه 2021 02:05 م

ذاكر أونلاين.. "اليوم السابع" يقدم أقوى مراجعات الثانوية العامة 2021 فى مادة الجغرافيا.. شرح وافٍ لأجزاء المقرر.. وأهم الأسئلة المتوقعة فى امتحان نهاية العام.. ونماذج إجابات مبسطة لأفضل الأساتذة

الخميس، 01 يوليه 2021 12:00 م

صحة المنوفية: التنسيق مع التربية والتعليم استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

الأربعاء، 30 يونيو 2021 10:32 م

محافظ المنيا يطمئن على جاهزية مديرية التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة

الأحد، 27 يونيو 2021 08:33 م

التربية والتعليم تبدأ تصحيح وتقدير امتحانات الدبلومات الفنية 2021

السبت، 26 يونيو 2021 09:59 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة