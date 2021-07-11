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التعليم تتابع وصول أسئلة اللغة العربية للجان سير امتحانات الثانوية العامة

الأحد، 11 يوليه 2021 08:14 ص
التعليم تتابع وصول أسئلة اللغة العربية للجان سير امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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تابعت غرف العمليات بالإدارات والمديريات التعليمية، صباح اليوم، والغرفة المركزية بديوان عام الوزارة وصول أسئلة امتحان اللغة العربية لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، وأوراق البابل شيت، قبل انطلاق الامتحان فى العاشرة صباحا، حيث يؤدى الطلاب اختبار اللغة العربية مكون من 60 سؤالا، يبدأ الامتحان من العاشرة حتى الواحدة ظهراً، ويجيب الطلاب فى ورق البابل شيت فقط دون تسجيل الإجابات على التابلت.

وشهدت رحلات وصول الأسئلة إلى اللجان تأمين نقل صناديق الأسئلة من قبل أفراد الشرطة وأيضا أعضاء الأمن الإدارى بالوزارة والمديريات ومسئولى مراكز توزيع الأسئلة فى المحافظات المختلفة، وتسلم الأسئلة إلى رؤساء اللجان ويتم وضعها فى مكان مؤمن داخل المدرسة حتى فتح المظاريف قبل العاشرة صباحا بدقائق معدودة لتوزيع كراسات الأسئلة على الطلاب فى العاشرة.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

ووجه الدكتور طارق شوقى. وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة ٢٠٢٠-٢٠٢١: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر .

 

 

 


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