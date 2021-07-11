ارتفاع الأمواج يتسبب فى عزوف المواطنين عن شاطئ بورسعيد.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد عزام

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا، اليوم الأحد، من أمام شاطئ محافظة بورسعيد، وسط حالة إقبال ضعيفة وعزوف من المواطنين بسبب ارتفاع الأمواج.

واختلفت أسعار إيجار الشماسى والكراسى على الشاطئ بحسب مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمصطافين بكل منطقة لتتراوح ما بين 30 جنيها إلى 100 جنيه للأسرة المكونة من 4 أفراد.

وقضى المواطنون أوقاتهم فى ممارسة الألعاب الشاطئية والاستمتاع بالسباحة فى البحر، فى الوقت الذى نشرت إدارة شاطئ بورسعيد، برئاسة طارق عثمان، 60 منقذًا بطول الشواطئ، فضلًا عن شن حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة بطول الشاطئ والكافتريات المطلة عليه.



ارتفاع-الأمواج



اقبال-ضعيف-على-الشاطئ



اقبال-ضعيف-على-شاطئ-بورسعيد



انخفاض-أعداد-المصيفين-بالشاطئ