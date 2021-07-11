اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 يوليه 2021 04:33 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ارتفاع الأمواج يتسبب فى عزوف المواطنين عن شاطئ بورسعيد.. فيديو وصور

الأحد، 11 يوليه 2021 09:12 م
ارتفاع الأمواج يتسبب فى عزوف المواطنين عن شاطئ بورسعيد.. فيديو وصور
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا، اليوم الأحد، من أمام شاطئ محافظة بورسعيد، وسط حالة إقبال ضعيفة وعزوف من المواطنين بسبب ارتفاع الأمواج.

 

واختلفت أسعار إيجار الشماسى والكراسى على الشاطئ بحسب مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمصطافين بكل منطقة لتتراوح ما بين 30 جنيها إلى 100 جنيه للأسرة المكونة من 4 أفراد.

 

وقضى المواطنون أوقاتهم فى ممارسة الألعاب الشاطئية والاستمتاع بالسباحة فى البحر، فى الوقت الذى نشرت إدارة شاطئ بورسعيد، برئاسة طارق عثمان، 60 منقذًا بطول الشواطئ، فضلًا عن شن حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة بطول الشاطئ والكافتريات المطلة عليه.

ارتفاع-الأمواج
ارتفاع-الأمواج

 

اقبال-ضعيف-على-الشاطئ
اقبال-ضعيف-على-الشاطئ

 

اقبال-ضعيف-على-شاطئ-بورسعيد
اقبال-ضعيف-على-شاطئ-بورسعيد

 

انخفاض-أعداد-المصيفين-بالشاطئ
انخفاض-أعداد-المصيفين-بالشاطئ

 

جانب-من-الإقبال
جانب-من-الإقبال

 


بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

شاطئ بورسعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة