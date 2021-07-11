إبراهيم محلب: الجنزورى كان إنسان وقائد ورئيس وزراء لم يعوض

كتبت أسماء أمين

قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزارء الأسبق ، خلال حفل تأبين الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق الذي أقامته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمعهد التخطيط القومي مساء اليوم الأحد، إنه أفضل من تولى وزارة التخطيط فى مصر.

وأكد محلب، أن اسم الجنزورى ارتبط بالعديد من المشروعات، والتى مازال اسمه مرتبط بهذه المشروعات إلى الآن ومنها على سبيل المثال مشروع توشكا .

ووصف محلب، الجنزوري بإنه أبو التخطيط فى مصر ، مؤكدا أن حفل اليوم يعد وفاء للدكتور كمال الجنزورى بكل محطاته وسنوات عمله فى خدمه الوطن وحبه، مؤكدا أن مواقفه الإنسانية لا تنسى.

واكد محلب، أن الجنزورى واحد من أفضل من تولى وزارة التخطيط فى مصر، مما ساهم فى تولية مجلس الوزراء وشهد العديد من المشروعات القومية حتى بعد سورة 2011 ولم يتردد فى تولى رئيس منصب الوزراء أعقاب ثورة 2011 تلبية لنداء الوطن.

وأكد محلب: كان الجنزورى مجمع خبرات ومنبع للحنان و الحب والوطنية ، وتواضع مع كل من يتعامل معه الصغير قبل الكبير ولم يتغير بعد تولى أكبر المناصب كان إنسان وقائد ورئيس وزراء لم يعوض.