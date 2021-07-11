أطفال موهوبين في ضيافة المجلس القومي للطفولة والأمومة

كتب وليد عبد السلام

استقبلت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة مجموعة من الأطفال الموهوبين والمتفوقين في مجالات رياضية مختلفة، وهم: أمينة كريم الحاصلة علي عدد من البطولات والميداليات الذهبية في رياضة التنس، والطفلة زينه مصطفي حاصلة علي ميداليات ذهبية في رياضة الجمباز ، والطفل أدم رضا عزب والذي شارك في 9 بطولات للجمباز آخرها شهر مايو الماضي وحصل علي ميداليات ذهبية.

واعرب عن سعادتها وفخرها بما حققوه من إنجاز فى هذا السن الصغير وأنهم مستقبل مصر ومن سيرفعون أسمها عاليا في المحافل الدولية، وأهدتهم درع المجلس تقديرا وتكريما لهم ولمجهودهم وإصرارهم على التفوق والنجاح.



المجلس القومى للطفولة والأمومة

وأكدت الأمين العام للمجلس، أن تقديم الدعم والمساندة للأطفال الموهوبين فى كافة المجالات ضمت أولويات عملنا، وهم شركاء وسفراء المجلس لدعم حقوق الطفل التي كفلها لهم الدستور والاتفاقيات الدولية، ومنها حق الطفل في التعليم والصحة والحماية وحقوق الأطفال الفقراء ، وحق المشاركة في كافة القضايا التي تخصهم دون تمييز.

ومن جانبهم أعرب الأطفال عن سعادتهم بتواجدهم بالمجلس القومي للطفولة والأمومة وتقدموا بخالص شكرهم وتقديرهم للدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس، مؤكدين على أن هذا التكريم حافز لهم لاستكمال مسيرتهم نحو التفوق والنجاح.

وعلى هامش الزيارة تفقد الأطفال المركز الرئيسي لمنظومة نجدة الطفل 16000 ووحدة المشورة الأسرية والدعم النفسي بالمجلس القومي للطفولة والأمومة ، واستعرض المختصين آلية العمل بمنظومة نجدة الطفل بطريقة مبسطة وأنه يمكن التواصل معهم من خلال خط نجدة الطفل علي الرقم 1600 على مدار اليوم و طوال الاسبوع ، أو من خلال الواتس آب علي الرقم 01102121600، أو رقم الواتس آب بيزنس 01016609579، أو من خلال تطبيق نبته مصر، والذي يسهم بشكل كبير في الحصول علي كافة الخدمات التي يقدمها المجلس لحماية الاطفال المعرضين للخطر ، كما تعرف الأطفال علي الخدمات التي تقدمها وحدة المشورة والدعم النفسي للأطفال والمراهقين وأسرهم .