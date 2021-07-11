اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 يوليه 2021 05:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم.. البورى يتراوح بين 47-65 جنيها

الأحد، 11 يوليه 2021 05:00 ص
أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم.. البورى يتراوح بين 47-65 جنيها اسماك ارشيف
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار جميع الأصناف تشهد استقرارا اليوم الأحد 11-7-2021، وفقا للأسعار الرسمية في سوق العبور للجملة. 
 
 
واستقرت أسعار البلطي مزارع 1، حيث سجل الكيلو 20 - 22 جنيها ، البلطي المزارع 2 ليسجل 17-19، بينما تتراوح أسعار البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو. 
 
 
 
وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو ، والبربون بين " 1 " لـ34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، واستقر مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو. 
 
 
 
وسجل البوري "1" 55-65 جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 47-53 جنيها ، وسجل سعر المرجان " 1 " يتراوح بين 28-32 جنيها للكيلو ، وسجلت أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو. 
 

أسعار السمك

سعر السمك اليوم

أسعار الأسماك

سوق العبور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة