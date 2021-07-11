أستراليا تؤكد انسحاب آخر أفراد قواتها الموجودة في أفغانستان

أ ش أ

أكدت وزارة الدفاع الأسترالية، اليوم الأحد، أن جنودها غادروا أفغانستان خلال الأسابيع الأخيرة، لينتهي بذلك رسميًا وجودها العسكري الذي دام 20 عامًا في أفغانستان.

وقال وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون - في مقابلة تلفزيونية، نقلتها وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - "إن آخر قوات الدعم الأسترالية قد أعيدت إلى أستراليا"، مشيرا إلى أن القوات أنهت مهمتها العسكرية بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وأنها ستشارك في أي حملة أخرى تقودها واشنطن.

وأضاف "خلال الفترة الأخيرة كان لأستراليا 80 جنديًا فقط في أفغانستان، كلفتهم بحماية سفارتها في كابول والقيام بمهام دبلوماسية".

وفي أبريل من العام الجاري، أعلنت أستراليا أنها ستسحب جميع قواتها بعد أن قررت الولايات المتحدة إنهاء تواجدها العسكري بحلول 11 سبتمبر، وهو التاريخ الذي تم تغييره إلى 31 أغسطس، ونشرت أستراليا 38 ألف فرد عسكري في أفغانستان، قتل منهم 41 فردًا، وغادرت قواتها الجوية البلاد في عام 2013.