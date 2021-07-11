أبو الغيط يهنئ وزير خارجية الجزائر الجديد.. ويؤكد: إضافة للدبلوماسية العربية

بيشوى رمزى

أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الأحد، بوزير الخارجية الجزائرى الجديد رمطان لعمامرة، مهنئًا إياه ومُتمنيًا له التوفيق فى قيادة الدبلوماسية الجزائرية فى المرحلة القادمة.

وأوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن أبو الغيط أعرب خلال الاتصال عن تقديره للخبرة الواسعة التى يتمتع بها لعمامرة على صعيد العمل الدبلوماسى الثنائى والمتعدد الأطراف، وثقته فى أنه سيمثل إضافة كبيرة للدبلوماسية الجزائرية والعربية.

وتناول أبو الغيط مع لعمامرة عددًا من القضايا الهامة على الساحة العربية، من بينها الأزمة الليبية، ومشكلة سد النهضة، فضلًا عن القضية الفلسطينية، مؤكدًا على الدور المحورى الذى تضطلع به الجزائر فى كافة مناحى العمل العربى المشترك.