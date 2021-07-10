اليوم السابع
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4 قتلى و9 مصابين فى هجوم انتحارى بسيارة مفخخة بالعاصمة الصومالية مقديشو

السبت، 10 يوليه 2021 12:12 م
4 قتلى و9 مصابين فى هجوم انتحارى بسيارة مفخخة بالعاصمة الصومالية مقديشو موقع التفجير في الصومال
وكالات

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أعلنت حركة "الشباب" المتطرفة فى الصومال مسؤوليتها عن الهجوم الانتحارى، الذي استهدف قائد شرطة محافظة بنادر، ومركزها العاصمة مقديشو، اليوم السبت، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وفقًا لتصريحات السلطات الأمنية، بحسب "شبكة روسيا اليوم".

أكد المتحدث باسم الشرطة صادق عدن، وفقًا لما أوردته روسيا اليوم، أن التفجير الذى نفذ بواسطة سيارة مفخخة استهدف موكب قائد شرطة محافظة بنادر، فرحان محمد آدم المعروف بفرحان قرولى، بالقرب من مستشفى بنادر فى مقديشو.

خلف الهجوم خلف أربعة قتلى وتسعة جرحى على الأقل، فيما تمكن قرولى من النجاة، فيما نقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان تأكيدها سقوط ثمانية قتلى على الأقل بينهم امرأة.

وأكدت وسائل إعلام وجود عناصر لأجهزة الأمن بين ضحايا التفجير، مضيفة أن قائد الشرطة كان يستقل سيارة مدرعة ما أنقذ حياته.

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تفجير

الصومال

ارهاب

حركات متطرفة

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