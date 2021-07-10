3 خدمات توفرها أول وثيقة تأمين رعاية المصريين في الخارج أبرزها تحمل إعادة الجثمان

كتب هانى الحوتى

بدأ من يوم 3 يوليو الجاري، تطبيق التأمين الإجباري على المصريين في الخارج عبر وثيقة "تأمين رعاية المسافر "، والتي يتم إصدارها خلال إصدار أو تجديد جوازات السفر الجديدة، ويستفيد المواطن من هذه الوثيقة الإجبارية من خلال سداد 300 جنيه عند إصدار جواز السفر، والذي سيلصق عليه رقم خط ساخن لشركات التأمين لصرف التعويض للمصريين بالخارج.

وحددت هيئة الرقابة المالية 3 خدمات تقدمها هذه الوثيقة للمسافرين في الخارج وهي..

1- الرعاية الطبية بسبب وقوع حادث أو مرض للمؤمن له: إذا تعرض المؤمن له لمرض طارئ، بما في ذلك الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) أو حادث عرضي فإن المجمعة تتحمل التكاليف المعتادة والمعقولة للإقامة والعلاج داخل المستشفى أو خارجها بما في ذلك إجراء العمليات الجراحية أو أتعاب الأطباء والأدوية التي وصفها الطبيب المعالج.

على أن يكون الحد الأقصى لمسئولية المجمعة عن الشخص الواحد 30 ألف يورور أو ما يعادها بالعملات الأخرى مع تحمل قدره الـ100 يورو الأولى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى من قيمة أي مطالبة.

2- تكاليف النقل / أو إعادة المؤمن له إلى بلد الإقامة: إذا تعرض المؤمن له لمرض طارئ أو حادث جسماني مفاجئ، تتعهد المجمعة بتحمل كافة النفقات لنقل المؤمن له بواسطة سيارات الإسعاف أو بأي وسيلة أخرى تعتبر أكثر ملائمة لحالته (طبقًا لما يقرره الطبيب المعالج أو طبيب المجمعة) إلى مركز طبي ملائم لحالته أو من مستشفى لأخرى أو إعادته إلى مكان إقامته المعتاد إذا كان ذلك ضروريًا.

ويكون النقل إلى أي مركز طبي في بلد الإقامة في كل الأحوال بقرار من طبيب المجمعة أو أي طبيب آخر يتم تحديده بالتنسيق مع المركز الطبي المعالج.

3- تكاليف إعادة الجثمان إلى بلد الإقامة في حالة وفاة المؤمن له: إذا توفى المؤمن له أثناء السفر فإن المجمعة تتحمل النفقات الفعلية لإعادة الجثمان لغرض الدفن في بلد الإقامة المعتاد، وتخضع جميع التغطيات التأمينية للحدود المقررة بجدول الوثيقة.